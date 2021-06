Neun Fahrräder um 70.000 Euro erbeutet

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 9. Juni 2021 die Eingangstür zu einem Fahrradgeschäft in Aschach an der Donau auf und stahlen aus dem Schauraum neun hochpreisige Fahrräder. Die näheren Tatumstände sind derzeit nicht bekannt, der Wert der gestohlenen Fahrräder beträgt rund 70.000 Euro.