ÖJV-Asse scheiden vorzeitig aus

Borchashvili besiegte in der Klasse bis 81 Kilogramm zunächst den Tschechen Adam Kopecky und den Moldawier Dorin Gotonoaga, im Viertelfinale kam für den Oberösterreicher gegen Ex-Weltmeister Saeid Mollaei aus der Mongolei mit Ippon das Aus. Die jüngsten beiden Duelle waren an den Welser gegangen. „Gegen einen Ex-Weltmeister gewinnt man nicht alle Tage“, meinte Moser. Sabrina Filzmoser war am Dienstag in der ersten Runde gescheitert. Am Donnerstag greift Michaela Polleres ins Geschehen ein.