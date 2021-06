Influencerin Julia Römmelt „Playmate des Jahres“

Die Siegerin konnte sich dabei von Beginn an deutlich absetzen: Julia Römmelt erhielt mehr als doppelt so viele Stimmen wie die Zweitplatzierte Alona Hertha. Die siegreiche Pfälzerin ist hauptberuflich in der Stadtverwaltung Speyer tätig, aber auch als Model-Influencerin weltweit erfolgreich: Auf Instagram folgen ihr inzwischen mehr als eine Million Menschen.