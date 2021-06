Gunther Hessel übernimmt Kommando über E-Auto

Im Kampf gegen den Klimawandel ist auch das Österreichische Bundesheer an Bord. 30 Volkswagen ID.3 Elektroautos wurden an die Truppe ausgeliefert, zwei davon gingen ins Ländle. „Ich freue mich über die Zuweisung dieser Fahrzeuge an das Militärkommando Vorarlberg, denn ich halte die Beschaffung für das richtige Signal und freue mich darauf dieses Fahrzeug auch persönlich im Rahmen des Dienstes zu nutzen“, sagt Militärkommandant Brigadier Gunther Hessel.