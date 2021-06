Promis feiern 30 Jahre Ben & Jerry’s Cookie Dough

Cookie Dough entstand inspiriert durch einen Wunsch eines Ben & Jerry’s Fans, der sich im Ben & Jerry’s Scoop Shop in Burlington Keksteig im Eis wünschte. Anfangs, so erzählte Sean Greenwood, war es eine rein in Vermont erhältliche Sorte, da die Herstellung des Teigs und das Schneiden der Keksteigstückchen (Cookie Dough) noch händisch passierte und daher die Produktionskapazitäten begrenzt waren.