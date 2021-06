Gewinnen Sie Startplätze für „beat the city“!

Was können Sie gewinnen?

10x2 Startnummern für den Happy Fit-Linzathlon am Sa, 28. August 2021, 14 Uhr Eventarena: Untere Donaulände (10+ km, 20+ Hindernisse)

10x2 Startnummern für OÖ Familienkarte Junior Linzathlon am Fr, 27. August 2021, 16 Uhr Eventarena: Untere Donaulände (2km, ca. 10 Hindernisse)

10x2 Startnummern für Innsbruckathlon am Sa, 4. September 2021, 14 Uhr Eventarena: Landestheater (10+ km, 20+ Hindernisse)

10x2 Startnummern für Tirolis Junior Innsbruckathlon am Fr, 3. September 2021, 16 Uhr Eventarena: Landestheater (2km, ca. 10 Hindernisse)

10x2 Startnummern E-Grazathlon am Sa, 11. September 2021, 14 Uhr Eventarena: Augarten (10+ km, 20+ Hindernisse)

10x2 Startnummern für Center West Junior Grazathlon am Fr, 10. September 2021, 16 Uhr Eventarena: Augarten (2km, 10 Hindernisse)