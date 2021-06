Ex-ÖFB-Teamchef Koller gesteht Euphorie-Fehler ein

Zuletzt wurde in Österreich darüber debattiert, ob die Spielweise des Nationalteams zu unattraktiv sei und zu wenig gepresst werde. Was halten Sie von dieser Diskussion?

„Die Spielphilosophie muss zu den vorhandenen Spielern passen, und das kann am Schluss nur der Trainer beurteilen und entscheiden. Wenn Sie mich persönlich fragen, dann spiele ich grundsätzlich natürlich lieber offensiv und Pressing, als nur abzuwarten und schnell umzuschalten. Aber man braucht natürlich die Spieler dazu und muss mit ihnen reden, ob sie überhaupt dazu bereit sind.“