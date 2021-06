Moped-Lenkerin bei LKW-Unfall schwer verletzt

Montagmittag überholte ein 35-jähriger Oberösterreicher mit seinem LKW samt Anhänger eine fahrende Moped-Lenkerin in Taxenbach auf der B311. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß von Moped und dem LKW-Anhänger - die 38-Jährige Lenkerin aus Zell am See kam dabei zu Sturz. Sie wurde lebensgefährlich verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Schwarzach gebracht. Die genauen Unfallumstände werden noch ermittelt, der Alko-Test beim LKW-Fahrer war negativ.