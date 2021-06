EM-Feeling in Hallein direkt am Fußballplatz

Mit den Corona-Lockerungen ist bei entsprechender Einhaltung der Auflagen nun doch Public Viewing während der Fußball-EM möglich. In Salzburg wird es zwar kein klassisches Public Viewing geben, aber doch einige Orte, an denen man mit Österreichs Team und anderen Nationen mitfiebern kann. Etwa bei Videowalls in Biergärten. Oder in Hallein gar am Fußballplatz.