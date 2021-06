Keine gute Figur | Erdrückende Monster

Keine gute Figur: „So wird das nichts“ - in Großbuchstaben titelt das heute die „Krone“-Sportredaktion nach dem gestrigen Testspiel unserer Fußball-Nationalmannschaft gegen die Slowakei vor Beginn der Europameisterschaft. „Der letzte Test war ernüchternd“, heißt es, „Österreich enttäuschte vor der EM-Endrunde erneut“. „Krone“-Sportchef Peter Frauneder schreibt heute in seiner Kolumne unter anderem von Trostlosigkeit - nicht nur auf den Rängen des Happel-Stadion mit den gestern zugelassenen 3000 Zuschauern. Sondern vor allem am Spielfeld. Er ortete „größte Unsicherheiten“, meint, „man spürte förmlich, dass es diesem Team an Selbstvertrauen fehlt“. Das aber würde die Mannschaft bei der EURO brauchen. Schließlich müssen Alaba & Co. bereits am kommenden Sonntag zum ersten EM-Spiel antreten. Wobei man von dieser Mannschaft (nicht nur hierzulande) ohnehin wenig erwartet. Via krone.at fragten wir gestern: „Wird das ÖFB-Team bei der EM eine gute Figur abgeben?“ Da antworteten gerade einmal mutige (oder übermütige) 19 Prozent mit Ja. Übrigens: Die Umfrage haben wir gestern bereits Stunden vor dem schwachen Match gegen die Slowakei gestartet. Danach wäre sie wohl noch schlimmer ausgefallen.