Salzburg bekommt so viele Impfdosen wie noch nie

Lösung für Test-Chaos um Kinder steht im Raum

Die Impfung zeigt immer mehr Wirkung: Salzburgs 7-Tages-Inzidenz sinkt immer weiter: Am Sonntag lag sie bei 15,6 – und somit weit unter dem Österreich-Schnitt von 28,4. Auch im Bezug auf das Test-Chaos rund um Kinder und Jugendliche dürfte es bald eine Lösung geben. Die 3G-Regel gilt ja für alle ab zehn Jahren – kostenlose Tests in den Apotheken gibt es aber bisher erst ab 16 (die„Krone“ hat berichtet). Der Bund will nun die 3Gs ab 1. Juli von 10 auf 12 Jahre erhöhen – gleichzeitig laufen Gespräche, um Gratis-Tests auch für Über-12-Jährige bereitzustellen.