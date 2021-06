Traumberuf Politikerin

Liebe Leserin, lieber Leser, es gibt Berufe, die verlangen nach einer dicken Haut - dazu gehören mit Sicherheit auch die Jobs in der Politik. Umso erstaunlicher ist ein Satz, den die Vorarlberger Grünen-Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli im Interview mit meiner Kollegin Sonja Schlingensiepen geprägt hat: „Politikerin ist einfach mein Traumberuf!“ Weniger Freude macht ihr allerdings, was sie im Ibiza-Untersuchungsausschuss so alles zu hören - oder besser: nicht zu hören - bekommt: „Mich ärgert es, wenn einzelne Akteure nicht den gebotenen Respekt gegenüber dem Parlament zeigen. Zu einem respektvollen Umgang mit dem Untersuchungsausschuss gehört auch, die Akten so zu liefern, wie es das Gesetz vorsieht.“ Kein Zweifel: In der türkis-grünen Bundesregierung treffen zwei Kulturen aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Im Bezug auf Ehrlichkeit und Transparenz wäre es sicher wünscherwert, wenn der grüne Teil ein wenig auf den türkisen abfärben würde... Ich möchte Ihnen aber noch ein zweites Interview ans Herz legen: Noch bevor Österreichs amtierender Riesentorlauf-Staatsmeister Magnus Walch am Freitag seinen Rücktritt offiziell machte, hat er sich mit „Krone Vorarlberg“-Sportchef Peter Weihs getroffen. Im ausführlichen Interview spricht der 28-jährige Lecher über die Gründe für seinen Rücktritt, seine größten und überraschendsten Erfolge, warum er keinerlei Groll auf den österreichischen Skiverband hegt und was er einem jungen Skisportler für dessen Karriere raten würde. Machen Sie‘s gut und bleiben Sie gesund. Herzlichst, Emanuel Walser