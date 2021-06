Unbekannte brachen in Lienz „stumme Verkäufer“ auf

Mehrere Zeitungen und eine aufgebrochene Zeitungskasse wurden am Parkplatz von Schloss Bruck aufgefunden. Die Täter waren in der Beda Weber-Gasse, beim Schloss Bruck, an der Kreuzung Amlacher Straße/Tristacher Straße, an der Kreuzung Andreas Hofer-Straße/Messinggasse sowie am Rechten Iselweg unterwegs.

Hinweise bitte unter 059133/7230