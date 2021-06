PKW-Lenker wurde bei schwerem Crash eingeklemmt

Der nächste schwere Unfall auf der Bregenzerwaldstraße L200. Am Freitagabend krachten im Ortsgebiet von Reuthe zwei PKW ineinander. Während einer der Lenker glimpflich davonkam, wurde der zweite in seinem Auto eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden und schließlich per Helikopter ins Krankenhaus Feldkirch geflogen werden.