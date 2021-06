Salzburg: Unbekannte prügelten auf Deutsche ein

In der Nacht auf Freitag wurden im Bereich Elisabethkai in der Stadt Salzburg neun deutsche Urlauber im Alter zwischen 18 und 31 Jahren von einer Gruppe Unbekannter angegriffen. Etwa 15 bis 20 Angreifer attackierten laut Polizei die Deutschen mit Faustschlägen. Dabei wurden sieben von ihnen unbestimmten Grades verletzt. Die Opfer konnten teilweise in ihr Hotel und ins Franziskanerkloster flüchten, wurden jedoch verfolgt.