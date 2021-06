Paragleiter-Notlandung in einem Wald im Pinzgau

Eine Portion Glück hatte ein Gleitschirm-Pilot am Donnerstag: Der 47-Jährige startete gegen 11 Uhr von der Schmittenhöhe in Zell am See. Doch in Richtung Piesendorf verlor der Pilot an Flughöhe. Folge war eine Notlandung in einem Waldstück nahe der „Pinzgauer Hütte“, berichtet die Polizei.