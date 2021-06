Es geht wieder aufwärts!

Liebe Leserin, lieber Leser, die Wolken lichten sich, die Sonne gewinnt mehr und mehr die Oberhand. Das gilt nicht nur für die Witterung, sondern auch für die Vorarlberger Wirtschaft. Die Exporte ziehen wieder merklich an, die Arbeitslosenzahlen sinken stetig. Mit jedem Öffnungsschritt wächst auch im Tourismus die Zuversicht auf eine gute Sommersaison, die Buchungslage ist besser als von vielen erwartet. Die Zeichen für ein starkes Comeback stehen also gut! Dazu passt auch, dass der Wolfurter Seilbahnriese Doppelmayr gerade ein 110 Millionen Euro schweres Großprojekt in Paris an Land gezogen hat. Nach London bekommt nun also auch die zweite europäische Megacity ihre Doppelmayr-Seilbahn. Weniger erfreulich: An der Bregenzer Pipeline ist es abermals hoch hergegangen, einmal mehr musste die Polizei eingreifen. Ich persönlich habe vollstes Verständnis dafür, dass jungen Menschen angesichts der monatelangen Einschränkungen die Decke auf den Kopf fällt und sie mal wieder richtig Dampf ablassen wollen. Junge Menschen sollen Party machen und auch mal über die Stränge schlagen dürfen! Kein Verständnis habe ich allerdings dafür, wenn das Ausleben des eigenen Freiheitsdrangs auf Kosten der Mitmenschen und der Natur geht. Die besondere Qualität des Vorarlberger Bodenseeufers ist doch, dass es ALLEN MENSCHEN zugänglich ist - diese Qualität muss unbedingt erhalten bleiben. Zum Schluss noch eine gute Nachricht aus dem Ländle-Sport: Die Harder Handballer haben nach dem 27:26-Heimsieg im ersten Finalspiel gegen die Fivers Margareten bereits eine Hand am Meisterpokal und am Montag ihren ersten Matchball auf den siebenten Titel. „Krone“-Handballexperte Harald Armellini hat den Finalthriller analysiert und erklärt, was am Ende den Ausschlag zugunsten des Teams von Cheftrainer Mario Bjelis gab. Machen Sie‘s gut und bleiben Sie gesund! Herzlichst, Emanuel Walser