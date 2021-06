Das Urlaubsparadies Osttirol hautnah erleben!

Die Ruhe der Berge erleben, beeindruckt von den atemberaubenden Ausblicken. Das Zwitschern der Vögel am frühen Morgen. Das taunasse Gras kitzelt zwischen den Zehen, während man barfuß über die Wiese läuft. Tief einatmen und eintauchen in einen authentischen und ursprünglichen Sommerurlaub in Osttirol. Sie möchten einen Berg besteigen und sich am Gipfelkreuz in das Gipfelbuch eintragen? Oder eine Almwanderung zu einer urigen Hütte mit Radler und Brettljause unternehmen? Osttirol mit seinen unberührten Berglandschaften, mit seinen mehr als 200 Schutzhütten und Berggasthöfen bietet Ihnen auf unzähligen Wanderrouten die schönsten Naturerlebnisse für unvergessliche Urlaubsmomente.