Wir laden zur „Gartenparty der Stars“!

Karl Ploberger und Stefanie Hertel sind zu Besuch in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois und präsentieren dort „Die Gartenparty der Stars“. Auf dem Programm steht dabei eine unterhaltsame Mischung aus Musik, Spiel und Spaß. Musiker aus Österreich und Deutschland treten dabei aber nicht nur auf, sondern in sogenannten Gartenchallenges auch gegeneinander an. Dazu gibt es ganz privaten Gartentipps der Promis und natürlich viel Wissenswertes rund um das Thema „Natur im Garten“. Mit dabei sind unter anderem DJ Ötzi, Maite Kelly, Giovanni Zarrella, Die Mayerin, Söhne Mannheims und die Wiener Sängerknaben. Die Sendung wird am 12. Juni live in ORF 2 und im MDR ausgestrahlt - ab 20.15 Uhr.