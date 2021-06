„Der Juni fühlt sich schon nach Normalität an“

Besucher halten sich großteils an 3G-Regeln

Auch der Zoo-Besuch fiel in den vergangenen zwei Wochen wetterbedingt für viele ins Wasser. „Letztes Wochenende war dafür umso mehr los. Wir sind einfach froh, dass die Besucherobergrenze von 400 Personen gefallen ist“, berichtet Ulrike Ulmann vom Zoo Salzburg. Probleme beim Einlass gab es keine. „Die Besucher halten sich fast alle an die geltenden Regeln“, so Ulmann. Unbeeinflusst vom Willen des Wettergottes blieben indessen Indoor-Anbieter. „Am ersten Tag nach der Öffnung waren vor allem viele Stammkunden da. Das hat sich sukzessive gesteigert“, berichtet Max Prohaska-Marchried, Clubmanager im BODYLAND Premium Fitnesscenter in St. Johann.