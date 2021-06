Entdecken Sie ein außergewöhnliches Reiseziel

Auf dieser Seite der Insel liegt auch ihr gleichnamiges Zentrum, reich an Geschichte und Kultur. Korčula ist eine Stadt, die zu einem Spaziergang durch den alten Stadtkern einlädt, wo der Geist der Geschichte an jeder Ecke, sogar an den Hausfassaden, die mit den Wappen der Adeligen von Korčula, Bischöfen und Stadtfürsten verziert sind, zu spüren ist. In den schmalen Gassen der Altstadt finden sich Cafés, Restaurants und verschiedenste Läden. Je näher der Abend heranrückt, desto spürbarer ist auch die Romantik der Stadt. Architektonischer Höhepunkt ist die Kathedrale des Heiligen Marko. Ein anderer Marko, ebenfalls aus dieser Stadt stammend, ist der mit dem wohl berühmtesten Familiennamen eines Reisenden. Das Marco Polo Museum befindet sich außerhalb der Stadtmauern und Sie haben die Möglichkeit, sich mit dem größten Reiseabenteurer aller Zeiten auf eine große Reise in die weite Welt zu begeben.