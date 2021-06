Pachernighof investierte 500.000 Euro in Sanierung

Die renommierte Hotelanlage wurde einer Komplettsanierung unterzogen, der Familienbetrieb (mit rund 18.000 Nächtigungen in guten Zeiten) investierte dafür eine halbe Million Euro! „Die meisten Zimmer wurden neu ausgestattet - von Teppichen über Mobiliar bis hin zu den TV-Geräten“, so die Geschwister Markus und Carmen Sumper. Noch ist die Buchungslage etwas zögerlich, im September und Oktober ist das Haus jedoch so gut wie ausgebucht.