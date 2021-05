Arbeiter in Straßwalchen von Kipplaster überrollt

Der 49-Jährige fuhr mehrmals mit einem Kipplaster einen steilen Hang rückwärts hinauf, um Erde an den Rand der Baustelle in Straßwalchen zu transportieren. Dabei überschlug sich die Maschine. Der Arbeiter konnte zwar in der letzten Sekunde noch abspringen und sich zur Seite rollen, das Fahrzeug erwischte ihn aber trotzdem am Bein. Der Mann wurde von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.