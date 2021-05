Leichter Sommer | Morddrohungen

Alles paletti? Ja, schaut fast so aus, tatsächlich schrumpfen die Corona-Infektionszahlen weiter, gestern wurden nur 229 Neuinfizierte gezählt, auch in den Spitälern leeren sich die Covid-Stationen. Und so lebt die Hoffnung, dass wir mit einiger Leichtigkeit in diesen Sommer gehen können. Die geplanten weiteren Öffnungen am 10. Juni und die (fast) totale Öffnung genau in einem Monat scheinen damit gut abgesichert. Experten allerdings meinen, zwar sei Leichtigkeit durchaus angebracht, Sorglosigkeit freilich nicht. Denn die Pandemie sei nicht vorbei. Selbst bei optimistischen Annahmen ist davon auszugehen, dass sie im Herbst wieder auflebt. Der Wiener Gesundheits-Stadtrat Hacker äußerte sogar die Befürchtung, dass die Zahlen durch die indische Variante dann wider „extrem steigen“ könnten. Einziges Gegenmittel: Eine Durchimpfungsrate von über 80 Prozent! Ob wir das angesichts so vieler Impfskeptiker schaffen werden?