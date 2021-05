Die Hoffnung auf guten Sommer wächst jeden Tag

In einem Punkt sind sich alle Wirte einig: Ohne gültigen Test besucht so gut wie niemand ihr Gasthaus. „Das akzeptieren die Gäste, weil es ja überall verlangt wird. Deswegen gibt es da keine Diskussionen“, sagt Johann Pommer, Inhaber von Kastner’s Schenke in der Stadt Salzburg. Im Bistro Prosecco in Mariapfarr gab es nur einen Fall, in dem Wirtin Marion Novak-Ayeb aktiv werden musste: „Ein Gast hatte keinen Negativ-Nachweis mit – aber ich habe ihn schnell getestet, und dann war das Problem schon wieder erledigt“, sagt sie.