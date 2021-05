Max Tischler wird neuer Magistratsdirektor

Die Stadt Salzburg hat einen neuen Magistratsdirektor. Der Stadtsenat hat sich am Montag mit Stimmen von ÖVP, SPÖ und FPÖ mehrheitlich auf den bisherigen Kontrollamtschef Max Tischler geeinigt, die grüne Bürgerliste stimmte dagegen. Offiziell wird die Bestellung zwar erst mit der Abstimmung im Gemeinderat am 7. Juli, eine Zustimmung gilt aber nur als Formsache. Der im Hearing erstgereihte Landesbeamte Christian Pucher hatte seine Kandidatur in der Vorwoche zurückgezogen.