Das war Tag eins - von 883

Die „Krone“ sprach am ersten Tag der Blockade mit betroffenen Öffi-Nutzern. Und obwohl Durchsagen die Fahrgäste bereits seit längerem auf die bevorstehende Teilsperre aufmerksam machen, waren manche Pendler überrascht und verärgert. So auch Mirana Ilic, die mehrmals pro Woche mit der U2 ab Karlsplatz zur Arbeit fährt. „Das ist für mich eine Katastrophe!“, sagte sie. Wieder andere Passanten berichteten hingegen von einem reibungslosen Ablauf. Ausreichend Hinweisschilder und Mitarbeiter der Wiener Linien weisen auf die Ersatzlinie hin, so der Tenor.