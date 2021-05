Gewinnen Sie ein rauschendes Fest im Feuerdorf!

Die beliebte Gastronomie-Attraktion kehrt an den Donaukanal und in den Prater zurück. Ab sofort werden die Kohlen wieder angeheizt, um in das Grillvergnügen in den Mini Chalets, die Platz für acht bis zwölf Personen bieten, und der gemütlichen Salettl-Bar zu starten. Die „Krone“ und das Feuerdorf verlosen unter allen Lesern folgende Preise: