Mit Sicherheit eine Traumreise

Bezaubernde Kreuzfahrten ab Triest

Der Hafen von Triest ist für Gäste aus Österreich besonders gut zu erreichen. Sei es per Eigenanreise mit dem Auto, der Parkplatz kann kostenfrei hinzugebucht werden, oder per Zug oder auch per Flug nach Venedig mit MSC Shuttle für € 25,- pro Person nach Triest zum Terminal. Von hier aus geht die Reise durch das wunderschöne östliche Mittelmeer, wo unter anderem die mittelalterliche Stadt Kotor in Montenegro besucht wird. Gäste, die sich etwas ganz Besonderes gönnen wollen, finden an Bord der MSC Splendida den exklusiven MSC Yacht Club.