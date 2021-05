16-Jähriger gestoppt: Moped ging über 100 km/h

Mit über 100 km/h, umgedrehtem Nummernschild und gravierenden Mängeln am Fahrzeug hat am Sonntagnachmittag ein 16-Jähriger im Salzburger Lungau die Maximalleistung seines Mopeds ausprobiert. Weil auch der Tacho nicht mehr funktionierte, bat er einen Freund, mit dem Auto nachzufahren und das Tempo zu messen. Dabei wurden die beiden allerdings von einer Zivilstreife der Polizei beobachtet und angehalten, berichtete die Polizei am Montag.