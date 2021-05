Tennis-Saison startete mit dicker Überraschung

Die jungen Seekirchnerinnen waren schon in den letzten Jahren knapp an Henndorf dran, gewinnen konnten sie aber noch nie. Das änderte sich am Wochenende, die Girl-Gang gewann 5:2 beim Titelkandidaten. „Wir wussten, dass wir eine Chance haben“, meinte Seekirchens Einser Emma Leitner. Das erst 15-jährige Nachwuchs-Ass hofft nun auf den ganz großen Wurf: „Es sind noch viele Partien zu absolvieren, aber natürlich wollen wir Meister werden.“