Maibäume umgesägt: Einer stürzte auf Autos & Dach

Den ersten schnitten die Täter am Samstag gegen 23.45 Uhr mit einer Motorsäge um: Es handelt sich um den Maibaum beim Feuerwehrhaus Napplach. „Beim Umstürzen wurde nichts beschädigt. Der Maibaum lag über die Feuerwehrausfahrt“, heißt es seitens der Polizei. Die unbekannten Täter schnitten in weiterer Folge einen Teil des liegenden Maibaumes mit zwei Schnitten heraus und machten so die Ausfahrt wieder frei. Durch den Lärm der Holzfällerarbeiten wurde eine Nachbarin aufmerksam. „Sie konnte zwei Burschen, einer davon trug kurze Hosen, und einen Pkw sehen. Die Nachbarin erstattete über den Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Napplach Anzeige.