Liebe Leserin, liebe Leser, Sie werden es sicher mitbekommen haben: Seit der Wahl von Michael Ritsch zum neuen Bregenzer Bürgermeister hängt in der Landeshauptstadt der Haussegen gewaltig schief, das ausgerufene „Spiel der freien Kräfte“ entpuppt sich immer mehr als „Spielplatz der Eitelkeiten“. Meine Kollegin Sonja Schlingensiepen hat daher in unserem großen Sonntagsinterview den Bregenzer NEOS-Chef Alexander Moosbrugger gefragt, ob er sich manchmal Altbürgermeister Markus Linhart zurückwünsche. Die Antwort fiel eindeutig aus: „Nein. Markus Linhart war für eine gewisse Zeit ein guter Bürgermeister. In den letzten Jahren aber sind ihm die Ideen ausgegangen, er hat Dinge nicht weitergebracht.“ Es besteht also Hoffnung, dass sich in Bregenz die Wogen wieder glätten werden. Deutlich weniger Hoffnung gibt es für alle jene, die auf ein honigreiches Bienenjahr hoffen: Der nasskalte Frühling macht den fleißigen Immen stark zu schaffen, es sind empfindliche Ernteausfälle zu erwarten. Unsere Redakteurin Angelika Drnek hat sich bei Imkerverbandspräsident Gerhard Mohr über den Stand der Dinge erkundigt und dabei einiges Interessantes in Erfahrung gebracht. Haben Sie etwa gewusst, dass der Eigendeckungsgrad bei Honig im Ländle bei nur 25 Prozent liegt? Am Schluss möchte ich Ihnen noch eine ganz besondere Perle ans Herz legen: Der Autor Robert Schneider hat für seine Serie über das alte Handwerk die beiden Kürschner Margit Diem und Jürgen Amann besucht - das Ergebnis ist überaus lesenswert! Machen Sie‘s gut und bleiben Sie gesund! Herzlichst, Ihr Emanuel Walser