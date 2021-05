Hausbesitzerin überraschte Diebe auf frischer Tat

Zwei bislang unbekannte Täter brachen gegen 9:30 Uhr in das Einfamilienhaus im Bezirk Braunau ein. Sie entfernten zuerst ein am Fenster außen angebrachtes Fliegengitter und zwängten danach das gekippte Fenster des Vorratsraumes im Erdgeschoss auf. Die Einbrecher stiegen durch das aufgezwängte Fenster ein und sicherten sich den Fluchtweg mit einem in der Terrassentür eingeklemmten Pflasterstein.