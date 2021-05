Familie schickte Geld zum IS - Sextett vor Gericht

Edina W. (43) hat 2013 begonnen, ihr Leben auf den Kopf zu stellen: Die Mutter vierer Kinder hat sich immer mehr den strengeren islamistischen Lehren zugewandt und sich radikalisiert, heißt es in der Anklage. Sogar ihre zweite Ehe gab sie dafür auf. Im Jänner 2017 begann sie als Mitglied für die Terror-Vereinigung zu arbeiten: Sie übersetzte Propaganda-Inhalte im Internet in ihre bosnische Muttersprache. Am 9. März 2017 packte die Frau dann ihre Sachen und verschwand – in Richtung Syrien.