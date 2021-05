Verwirrung um Covid-Lockerungen in Salzburg

Seit 19. Mai herrscht in Salzburg wieder Leben auf den Straßen, in der Gastro und in vielen Vergnügungsbetrieben. Doch nicht überall gelten die selben Vorschriften, was für Verwirrung sorgt. So benötigt man im Zoo im Freien etwa die 3Gs. In einem Museum braucht man diese nicht und bald kommen wieder neue Regeln.