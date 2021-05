Das normale Leben | Herdenimmunität

Auf diese Schlagzeile haben wir alle miteinander lange gewartet. „Endlich kehrt das normale Leben zurück“ titeln wir in der heutigen Ausgabe der „Kronen Zeitung“. Freilich dauert es noch ein paar Wochen bis dahin, daher prangt neben der Schlagzeile auf der Titelseite auch ein symbolisches Kalenderblatt mit dem Datum, an dem der Lockdown endgültig ausläuft: 1. Juli! Als Einschränkung, so verkündete es gestern die Regierungsspitze, bleiben ab diesem Tag nur noch die mittlerweile jedem geläufigen „3G“. Also genesen, geimpft oder getestet werden wir auch im Sommer noch sein müssen. Aber, so viel ist seit gestern klar: Abgesehen davon und einer verbleibenden Maskenpflicht etwa in den öffentlichen Verkehrsmitteln und Teilen des Handels wird so gut wie alles wieder möglich sein. Schon davor, am 10. Juni, stehen uns weiter gelockerte Lockerungen bevor. Die allergrößte Hoffnung bei all diesen Riesenschritten zurück zum normalen Leben: Dass uns eine vierte oder - wer-weiß-wievielte - Welle erspart bleibt!