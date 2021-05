Pärchen flüchtete mit gestohlenen Kopfhörern

Ein junges Pärchen hat am Freitag aus einem Elektrofachgeschäft in Villach Kopfhörer gestohlen. Als der Ladendetektiv die beiden zur Rede stellen wollte, wurde er vom Mann weggestoßen. Die beiden Diebe flüchteten in einem dunklen Peugeot. Eine anschließende Fahndung verlief bis dato negativ.