Eisiger Frühling: Totalausfall bei Honig droht

„Wegen der teils eisigen Temperaturen, vor allem in höheren Lagen wie dem nördlichen Waldviertel oder den Mostviertler Bergen, konnten unsere Nutzinsekten die Blüten nicht erreichen“, schildert Brandl, der in Krumau und Traismauer, ebenfalls in Niederösterreich, das vorbildliche Mielo-Bienenschutzprojekt gestartet hat.