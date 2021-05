Instagram-Seite der Region Wörthersee gehackt

Unabhängig davon, ob wir mit Facebook eine Lösung finden, was auch deren Aufgabe ist, werden wir uns nichtsdestotrotz genau jetzt, wo wir motivierte Gäste und Betriebe erreichen wollen, nicht davon aufhalten lassen und mit einem neuen Kanal durchstarten!„ So ist @visitwoerthersee auf Instagram zurück und freut sich auf einen Neustart mit vielen neuen und “alten", Followern, von und mit denen die Wörthersee Instagram-Community lebt. It’s time to SEE! #visitwoerthersee