App macht Kampf ums meiste Geld noch spannender

Kleine App, große Wirkung

Bevor es losgehen kann, lädt ein Spieler die kostenlose „DKT Smart“-App auf sein Smartphone oder Tablet, öffnet die App und legt sein mobiles Gerät für alle Spieler gut sichtbar in die Mitte des Spielplans. Nun können sich die Spieler entspannt zurücklehnen, während das Smartphone den Spielablauf und sämtliche Spielmöglichkeiten erklärt. Oder die Spieler starten direkt ins Spiel und lassen sich via Tutorial Schritt für Schritt die Spielregeln erklären, also Learning by Doing.