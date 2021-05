Förderantrag für Privat-Universität

Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität will neue, digitale Wege gehen. So sollen die nächsten drei Jahre für die Medizin-Uni im Zeichen der Digitalisierung stehen. So soll das Projekt „XR-Student“ in Zukunft den Zugang zu orts- und zeitunabhängigen Lehrveranstaltungen ermöglichen. Das bedeutet teure Anschaffungen, wie zum Beispiel virtual Reality-Brillen, 360-Grad-Kameras und die notwendige technische Infrastruktur.