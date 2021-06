Unzustellbares Paket kam nie zu Absenderin retour

Dem nicht genug, landete die Sendung am Retourweg nicht wieder bei der Absenderin, sondern in der Postfundstelle. “Nun soll ich für das ,Auslösen‘ des Packerls zahlen, was für mich nicht infrage kommt", so Frau B. weiter. Eine Anfrage bei der Schadensabwicklung sei unbeantwortet geblieben, weshalb die Leserin uns schrieb.