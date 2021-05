Mai nimmt ein wechselhaftes und frisches Ende

Chancen auf Sonne am Montag im Südwesten und äußerstem Westen

Recht wechselhaft und zumeist unterdurchschnittlich temperiert geht am Montag der Monat Mai zu Ende, Details im Wetterablauf sind aber noch unsicher. Zumindest in der Osthälfte Österreichs muss bei unterschiedlicher, oft starker Bewölkung auch mit einzelnen Regenschauern gerechnet werden. Gute Chancen auf mehr Sonnenschein bieten der Südwesten und äußerste Westen des Landes. Der Wind aus nördlichen Richtungen bläst vor allem am Alpenostrand und in einigen Föhntälern Osttirols, Kärntens und der Steiermark oft lebhaft oder sogar kräftig. Frühtemperaturen: drei bis elf Grad, Tageshöchstwerte abermals meist nur 13 bis 20 Grad.