Taliban-Mitglied wegen Mordaufruf vor Gericht

Ein mutmaßliches Taliban-Mitglied kommt am 7. Juli in Wels vor Gericht. Dem 31-jährigen Afghanen, der Ende September 2020 von der Cobra verhaftet worden war, werden die Verbrechen der terroristischen Vereinigung und kriminellen Organisation, versuchte Bestimmung zum Mord, gefährliche Drohung, Verhetzung und Aufforderung zu terroristischen Straftaten vorgeworfen, bestätigte Staatsanwaltschaftssprecher Christoph Weber am Donnerstag.