Joe Biden verteidigt Ölbohr-Projekt in Alaska

Donald Trump war am Ende seiner Amtszeit bestrebt, noch den Beginn der Förderung von Öl und Erdgas in einem arktischen Naturschutzgebiet in Alaska ankurbeln. Das Innenministerium veröffentlichte Mitte November 2020 einen Aufruf an Öl- und Gasfirmen, innerhalb von 30 Tagen Gebote für die Verpachtung der Bohrrechte abzugeben.