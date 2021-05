Ihre Geburtstagsgrüße auf der „Krone“ Videowall!

Jetzt haben 15 Leser die einmalige Chance, ihre Lieben nicht nur in der auflagenstärksten Tageszeitung Österreichs zu feiern, sondern sie mit einer ganz persönlichen Botschaft auf einer riesigen Videowall zu überraschen. In Kooperation mit der Firma LES Videowall verlost die „Krone“ 15 Geburtstagsgrüße auf einem frei wählbaren Standtort der LES entweder in Eisenstadt, Kemeten oder Güssing. „Sag‘s durch die Krone“ heißt es also jetzt nicht nur in der Printausgabe, sondern auch für 15 Leser.