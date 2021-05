Studierende am Wort: 5 Fragen an Minister Kocher

Er begründet das mit der schnelllebigen Welt, in der wir leben: „Man hat es damals gesehen: Arabistik sollte abgeschafft werden, dann kam der 11. September 2001 und auf einmal waren Arabisten so gefragt wie nie zuvor. Es gibt immer eine nächste Entwicklung in der Welt, die nie vorhersehbar ist. Deshalb ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die sich in ihrem Fach gut auskennen und auch spezialisiert sind auf das, was sie gerne machen.“