„Keiner übernachtet freiwillig in Notschlafstelle“

„Eine Verhöhnung der arbeitenden Gesellschaft“ – so empfindet eine Firma, welche nahe der Notschlafstelle im Schusterbergweg 73 ihren Sitz hat. Als „Sauftreffpunkt“ wird die Einrichtung bezeichnet, ein Alkoholverbot gefordert. Ist alles so einfach? Die „Krone“ trat mit der Polizei und der Einrichtung in Kontakt.