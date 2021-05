Mit der „Krone“ zur Wander-WM!

Von der Stadtführung durch Schwaz bis zur Wanderung durch die Wolfsklamm reicht das bunte Angebot. Aber auch das Almdorf in der Eng mit dem Großen Ahornboden könnte nach jedermanns Geschmack sein. Entschleunigung, der Genuss und das Gehen im eigenen Tempo sind im Vordergrund. Das Programm wird abgerundet mit Musik und Unterhaltung. So gibt es einen Vortrag mit der Bergsteigerlegende Peter Habeler, der Trailrunner Markus Kröll berichtet von seinem 24-Stunden-Lauf am Berliner Höhenweg, Multitalent Harry Prünster begeistert mit Witz und Musik.